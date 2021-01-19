Karne günü öncesi öğrenciler, şimdiden e okul giriş ekranına akın etmeye başladı. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, bu sayede karne notlarını öğrenebiliyor. İşte büyük bir merakla araştırılan E Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı...

E OKUL VBS GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

E OKUL HİZMETLERİ

1 - Yazılı sonucu sorgulama

2 - Ders programı

3 - Öğrenci belgesi

4 - Ortalama yükseltme puanları

5 - Diploma puanı

6 - Sınav bilgileri

7 - Devamsızlık sorgulama

8 - Nakil durumu

9 - Davranış notları

10 - Okunan kitaplar

11 - Ders notu sorgulama

12 - Sınav tarihleri

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.