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HaberlerGündem

e okul girişi 2019! e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır? e okul VBS ekranı

E okul girişi öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. LGS tercihlerinin açıklanması ile milyonlarca kişi e okul veli bilgilendirme sistemi ile yerleştirme sonuçlarını öğrenecek. Peki, e okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte detaylar....

e okul

e okul veli bilgilendirme öğrenci ve veliler tarafından sıkça ziyaret edilmeye devam ediyor. LGS tercihlerinin yapılmasının ardından sonuçlar e okul VBS ekranından sorgulanacak. Peki, e okul VBS giriş sayfası nasıl açılır? İşte detaylar...

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

LGS TERCİH SONUÇLARI E OKUL'DA

22 Temmuz'da açıklanacak olan LGS tercihleri e okul veli bilgilendirme sistemi (e okul VBS) https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenilebilecek.

 

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