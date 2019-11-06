e okul veli bilgilendirme öğrenci ve veliler tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Kasım ayının gelmesi ile birlikte ara tatil tarihi öncesi gerçekleşen ilk sınavlar öğretmenler tarafından e-okul VBS'ye aktarılıyor. Peki, e okul VBS giriş sayfası nasıl açılır?

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL SINAV NOTLARI AÇIKLANDI MI?

E-okul VBS öğrenci girişi sayfasına ulaştığınızda açıklanan sınav notlarına erişebileceksiniz.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2019

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.