e-Okul girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve tamamen ücretsiz olarak velilerin bilgilendirmesi amacıyla kullanıma sunulan e-Okul, internet üzerinden her zaman erişime açıktır. Peki, e-okul sistemine giriş nasıl yapılır? Sorunun cevabı haberimizde...

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL VELİ VE ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL UYGULAMASINA NEREDEN VE NASIL ULAŞILIR?

İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna http://e-okul.meb.gov.tr yazınız.

Gelen ekranın sağ tarafında bulunan kullanıcı girişi çerçevesindeki Giriş Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarını doldurunuz. Velisi olduğunuz öğrencinin “TC Kimlik Numarası” ve “Okul Numarasını” girmeniz ve başkalarının sizin e-okul sayfanıza girmesini engellemek için birkaç güvenlik sorusunu (doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt no, aile sıra no… vb) yanıtlamanız gerekiyor.

Uygulamanın farklı alt başlıkları bulunuyor.( “Devamsızlık Bilgileri”, “Sınav Sonuç Bilgileri”, “Sınav Tarihleri”, “Haftalık Ders Programları”, “Gelişim Raporları”, “Karne Notları”, “Diploma Notu”, “Proje Bilgileri”, “Kayıt Alınması / Silinmesi Bilgisi” ve “Nakil Bilgilerine) Bu nedenle neyi öğrenmek istiyorsanız o konudaki alt başlığı seçmeniz gerekiyor.

İnternet sitesi üzerinden bilgi almak istemeyen kulanıcılar için telefon üzerinden SMS bilgilendirmeside mevcut. Eğitim Bakanlığı’nın bu Mobil Bilgi Servisi’ne üye olmak için, öğrenci TC Kimlik Numarasını yazıp, 8383’e göndermek gerekiyor. Servisin üyelik ücreti ise tüm GSM operatörlerinde, vergiler dahil aylık 2 TL. Her bir sorgulama ise 1 TL’lik ücret karşılığında yapılabiliyor.

Akıllı telefonunuzda yer alan platformlardan e-okul uygulamasını indirip telefonunuzda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için akıllı telefonunuzun uygulama mağazasına “MEB E-OKUL VBS” yazıp, uygulamalayı indirmeniz gerekiyor.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.