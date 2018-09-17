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E Okul girişi nasıl yapılır? E okul Veli Bilgilendirme Sistemi ders programı ve kayıt durumu sorgulama

2018-2019 Eğitim öğretim yılı bugün başladı! Öğrenciler ve veliler, e okul sisteminden yapabilecekleri işlemleri araştırıyor. E okul sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve velilerin işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Peki, E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? E okul sisteminden ders programına nasıl bakılır? İşte E okul veli ve öğrenci bilgilendirme sistemi hakkında detaylar...

17.09.2018 - 11:57 | Güncelleme:

Yaklaşık 3 aylık yaz tatili döneminden sonra okullar bugün açıldı. Öğrenciler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) üzerinden sisteme girebilir ve ders programına ulaşabilirler. Aynı zamanda bu sistem üzerinden okul kaydı sorgulamak da mümkün. E okul sistemi hakkında merak edilen her şey haberimizde...

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapınız.Daha sonra açılacak olan sayfada üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde doldurmanız gereken bilgiler ise bilgi sahibi olmak istediğiniz öğrencinin TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

E OKUL SİSTEMİNDE HANGİ İŞLEMLER NASIL YAPILIR?

1. Ders Programları: E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinde bulunan ders programları bölüm sayesinde velisi olduğunuz öğrencinizin okulda bulunmakta zorunlu olduğu saatleri öğrenebilir dışarıda olduğu sürelerin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

2. Devamsızlık Bilgileri: Veli izni ya da izin siz devamsızlık gibi bilginiz dahilinde ya da bilginiz dışında olan dönem içi tüm devamsızlıkların günleri saatleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3. Not Bilgisi: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki not bilgisi bölümü üzerinden velisi olduğunuz öğrencinizin hangi derslerden sınava girdiğini, hangi notları aldığı gibi ders durumu ile ilgili bilgileri öğrenebilir, kontrolleri sağlayabilirsiniz.

4. Proje Ödevi: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki proje ödevi bölümü ile öğrencinizin proje ödevi olup olmadığını varsa ödevin ne olduğu ya da yapılıp yapılmadığı gibi öğrencinizin ödevleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

5. Kayıt Alınması ve Silinmesi: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki kayıt alınması ve silinmesi bölümü üzerindeki velisi olduğunuz öğrencinizin kaydının değişimi ya da silinmesi gibi durumlar hakkında detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.

6. Nakil Bilgisi: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki nakil bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm ile velisi olduğunuz öğrencinizin nakil durumu ile ilgili bilgilerin takibini gerçekleştirebilirsiniz.

7. Karne Notu: E-Okul veli bilgilendirme sistemine öğrencinizin TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yaparak sistemde bulunan karne notu bölümüne erişebilirsiniz. Bu bölümde öğrencinin bir yıl içerisindeki karne notu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

8. Diploma Notu: E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden diploma notu ile velisi olduğunuz öğrencinizin mezun olma durumunda aldığı diploma notunun bilgisine erişebilirsiniz.

E OKUL SİSTEMİ MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.

E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.

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