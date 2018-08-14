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E okul lise boş kontenjanları! E-okul üzerinden 2. nakil başvuruları nasıl yapılır?

e Okul üzerinden LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler daha sonra yerleştirme sonuçlarını en son da dün 1. nakil başvuru sonuçlarını öğrendi. İlk nakil döneminde 45 bin öğrenci bir liseye yerleşti. Dün başlayan 2. nakil dönemi ise yaklaşık 46 bin öğrenciyi ilgilendiriyor. Peki e okul üzerinden 2. nakil işlemleri nasıl yapılır? Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?

14.08.2018 - 09:54 | Güncelleme:

LGS süreci 2. nakil işlemleriyle devam ediyor. İlk nakil başvurularında boşta kalan 91 bin öğrenciden 45 bini yerleşmişti. Şimdi kalan 46 bin öğrenci için 2. nakil başvuruları alınıyor. Tüm işlemler e-okul üzerinden yapıldığı LGS'de boş kontenjanlar da yine öğrencinin bilgileri girildikten sonra e okul üzerinden görüntüleniyor. İşte LGS 2. nakil işlemlerine dair detaylar...

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dün başlayan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

NAKİL DÖNEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre, 6-10 Ağustos'taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67'si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627'si de sınavlı okullara yerleştirildi.

Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.

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