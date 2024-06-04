e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB 2024 e-Okul not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi
e-Okul not girişi kapanma tarihi gündemdeki yerini aldı. 223-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin bitmesine ve okulların kapanmasına artık sayılı günler kaldı. Karne günü için heyecanlı bekleyiş devam ederken; e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorgulaması artış gösterdi. İşte, MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi hakkında ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri ve velilere bilgi vermek amacıyla kurulan e-Okul'un kapanış tarihi araştırması sıklaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin son günlerine girilmesiyle gözler "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişleri karne gününden yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.