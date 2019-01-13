e okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır? Sorusu çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci açıklanan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını, devamsızlık bilgilerini öğrenmek istiyor. Öte yandan karne gününün de yaklaşması ile birlikte takdir teşekkür hesaplamaları da başladı. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte, e-okul giriş ekranı...

E-OKUL YENİ GİRİŞ EKRANI!

E Okul MEBBİS giriş ekranı için tıklayınız

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E-OKUL NOT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI!

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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