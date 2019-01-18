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e okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır? e okul karne notu hesaplama işlemi nasıl yapılır? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından sıkça merak edilenler arasında. Geçtiğimiz günlerde e okul öğretmen not girişi de kapanmış oldu. Peki, birinci dönem takdir teşekkür notu hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E okul veli bilgilendirme sistemine girmek için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine tıklayarak resimdeki rakamları, öğrenci TC kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekiyor. Sol tarafta bulunan not bilgisi kısmından dönem sonu notlarına ulaşabileceksiniz.
E OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Karne notunuzu hesaplamak için aşağıdaki uyarılara dikkate almanızı öneneririz...
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA SİSTEMİ
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
Liselerde takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
E OKUL KAPANIR MI?
e-Okul öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim bilgilerini takip etmesinde büyük önem taşıyor. e Okul tüm sene boyunca hizmet verirken, yoğunluk halindeki kesintiler harcininde erişime kapanmıyor. e-Okul sisteminde notların hesaplanıp karnelerin oluşturulabilmesi için belli bir süre bulunuyor ve kapanma konusu burada devreye giriyor. e-Okul sistemi kapanmıyor ancak öğretmenlerin not girişinin karne gününden birkaç gün öncesinde tamamlaması gerekiyor. Karnelerin hazırlanması için ortalama 2 günlük süre gerekiyor.
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