E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci LGS tercih robotuna kilitlendi. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte, e-okul giriş ekranı...

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2021

E-OKUL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ŞİFREMİ UNUTTUM

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

LGS TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

MEB lise tercih robotu 2021 ekranını kullanıma açar açmaz haberimizin içerisine eklenecektir.