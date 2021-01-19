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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Girişi nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) karnelerin dijital ortamda verilecek olması nedeniyle gündemde. Bakan Selçuk pandemi nedeniyle e-Karne uygulaması başladığını açıklamıştı. Karnelerin verilmesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler araştırıyor; e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Girişi nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır? İşte e-Okul e-Karne görüntüleme...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Girişi nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler karnelerini nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk'un karnelerin dijital ortamda, e-Okul üzerinden alınacağını belirtmesinin ardından öğrenciler ve veliler merakla araştırıyor; E-karne nasıl görüntülenir? E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır? İşte ayrıntılar...

E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

E KARNE 2021 NASIL ALINIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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