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'E-ticaret yerel kapanmaların anahtarını açacak bir anahtar haline geldi'

DHL Express CEO’su John Pearson, pandemide tüketicilerin online alışverişe yöneldiğini ifade ederek “Pandemi bu gelişmeyi şimdiye dek görülmemiş bir şekilde hızlandırırken küresel pazarda ürün satan işletmeler de arttı. Böylece e-ticaret ve küresel lojistik, yerel kapanmaların kilidini açacak, ekonomilerin devamlılığını sağlayacak ve birçok müşterimiz için Covid-19'un etkisini azaltacak bir anahtar haline geldi.” dedi

'E-ticaret yerel kapanmaların anahtarını açacak bir anahtar haline geldi'
HABERTURK.COM

DHL Express, bugün “B2B e-ticaret Kılavuzu: e-ticaret’te yeni büyüme dalgası” başlıklı yeni raporunu duyurdu. Çalışmada, B2B e-ticaretin önümüzdeki yıllarda giderek büyüyeceği öngörülüyor. 2025 itibarıyla tedarikçiler ile satın alma profesyonelleri arasındaki tüm B2B etkileşimlerinin yüzde 80’inin dijital kanallarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Covid-19 pandemisinin dijitalleşmenin hızı üzerindeki etkisi ve teknolojiye hakim milenyum kuşağının satın alma gücü, e-ticaretin küresel ölçekteki büyümesinin itici güçleri arasında öne çıkıyor.

B2B sektörünün geleceği için öngörülenler, son yıllardaki ciddi B2C e-ticaret artışıyla da kendini gösteriyordu. Bu doğrultuda DHL Express de özellikle yılbaşı, “Black Friday” ve “Cyber Monday” gibi alışveriş çılgınlığının yaşandığı günlerde son yıllarda yüksek büyüme oranları kaydediyor.

DHL Express ağındaki toplam B2C e-ticaret hacmi, 2020’de önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu gelişme, şirketin 2020 yılı finansal sonuçlarına da olumlu yansıdı. Deutsche Post DHL Group’un ekspres kargo birimi, geçtiğimiz seneyi toplam 19,1 milyar euro ciro (önceki yıla göre yüzde 11,9 artış) ve 2,7 milyar euro VFÖK (önceki yıla göre yüzde 34,9 artış) ile kapatarak yarım yüzyılı aşan geçmişindeki en iyi sonuçlara ulaştı. DHL Express, küresel ağı ve hizmet sunduğu sektörlerin kapsamı sayesinde hızla değişen ticari taleplere yanıt verebildi. Ayrıca, 220'den fazla ülke ve bölgedeki varlığıyla pandemi sırasında da tüketicilerin ve işletmelerin dünya çapında ticaret yapmalarını sağlayarak bağlantıda kalmalarına destek oldu.

Tüm dünyada kepenklerin kapandığı dönemde, dijitalleşme ve global ticaret sayesinde küreselleşmenin hatırlandığını belirten DHL Express CEO’su John Pearson, pandemide tüketicilerin online alışverişe yöneldiğini ifade etti. Pearson “Pandemi bu gelişmeyi şimdiye dek görülmemiş bir şekilde hızlandırırken küresel pazarda ürün satan işletmeler de arttı. Böylece e-ticaret ve küresel lojistik, yerel kapanmaların kilidini açacak, ekonomilerin devamlılığını sağlayacak ve birçok müşterimiz için Covid-19'un etkisini azaltacak bir anahtar haline geldi.” dedi

KORONAVİRÜSLE İVME KAZANDI

Dijitalleşme ve alışveriş alışkanlıklarındaki değişimler nedeniyle büyüyen tek sektör B2C e-ticaret olmadı. Statista’nın verilerine göre pandemi başlamadan önce 2019’da, B2B e-ticaret siteleri ve pazar yerlerindeki satışlar, küresel ölçekte B2C sektörünün pazar büyüklüğünü geride bırakmış, yüzde 18,2 artarak 12,2 trilyon dolara ulaşmıştı. Research And Markets’in araştırmasına göreyse Covid-19 ve hızlandırdığı dijitalleşme sayesinde bahsedilen bu küresel B2B e-ticaret hacminin 2027 yılına kadar 20,9 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pandemi ile birlikte online alışveriş ve sınır ötesi sevkiyatların yeni normale dönüştüğünü anlatan DHL Express Küresel Satışlar Başkan Yardımcısı Michiel Greeven, bu durumun sadece B2C perakendecileri için değil B2B e-ticaret için de geçerli olduğunu belirtti. Şirketlerin online satış platformlarının önemini kavramaya başladığını ifade eden Greeven, küresel ekspres kargoya duyulan ihtiyacın da artacağını ve DHL Express olarak tüm B2B şirketlerini yolculuklarında destekleyeceklerini ifade etti.

MİLENYUM KUŞAĞI POTANSİYELİNİ TETİKLİYOR

DHL Express tarafından derlenen rapor, küresel B2B e-ticaret pazarındaki büyümenin itici gücü niteliğindeki faktörleri ortaya koyuyor. Küreselleşme ve dijitalleşme gibi genel trendlerin yanı sıra teknoloji odaklı milenyum kuşağı da e-ticareti büyütüyor. Milenyum kuşağı şimdiden karar verici pozisyonlardaki B2B satın alma profesyonellerinin yüzde 73'ünü oluşturuyor. Bu kuşağın B2C sektöründeki deneyimleri, B2B işlemleri yaparken yüksek beklentilere dönüşüyor ve şirketleri satış platformları gibi dijital yatırımlara yönlendiriyor.

DHL Express Küresel Satış Programları ve Küresel e-ticaret Başkan Yardımcısı Leendert van Delft yeni sınır ötesi ve e-ticaret fırsatlarından yararlanmak isteyen B2B işletmelere, değişen satın alma davranışlarına adapte olmaları gerektiğini hatırlattı ve şöyle devam etti: “Sektörün dijitalleşmesine ivme kazandıran milenyum kuşağının giderek B2B sektöründe karar verici roller alması bu açıdan daha büyük önem taşıyor. B2B müşteri deneyimlerinin dijital B2C deneyimleriyle daha uyumlu olması gerekiyor. Biz, uluslararası e-ticaret uzmanları olarak işletmelerin sürekli değişime adapte olmalarını ve potansiyellerini gerçeğe dönüştürmelerini destekleyecek bilgi birikimine ve iç görülere sahibiz.”

DHL Express yüksek müşteri talebini karşılamak için yatırımlarını sürdürüyor

DHL Express’in 2020’de dünya çapındaki müşterileri (B2C ve B2B) için teslim ettiği toplam gönderi sayısı, 2019’a kıyasla günlük ortalama yüzde 9 artışla 484 milyon adede ulaştı. DHL Express, ağındaki bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla dünya çapında ileri teknolojili tesislere 1 milyar euro’dan fazla yatırım yapıyor; böylece gönderi ayrıştırma kapasitesini (2013'ten bu yana yüzde 65) artırıyor, yeni çalışanlar (işgücü önceki yıla göre 10 bin kişi büyüdü) istihdam ediyor ve filosuna (önceki yıla göre 20 uçak daha fazla) yeni kargo uçakları ekliyor. DHL Express bir süre önce sekiz adet Boeing B777 geniş gövdeli kargo uçağı daha satın aldığını ve filosuna iki Airbus A321 katmak için Smartlynx Malta ile iş birliği yaptığını duyurdu. DHL Express, bu sayede dünya çapındaki müşterilerinin küresel e-ticaretteki patlamadan yararlanmasını sağlamaya devam ediyor.

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