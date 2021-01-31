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e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları ne zaman, başladı mı? e-YDS 2021/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Lisansüstü eğitimde yabancı dil seviye tespit sınavlarından biri olan e-YDS 2021 sınav tarihleri ile başvuru tarihleri belli oldu. 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimi açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 e-YDS 1 başvuruları başladı mı? e-YDS 2021/1 başvuruları ne zaman? e-YDS 2021/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları ne zaman, başladı mı? e-YDS 2021/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil tespit sınavlarından e-YDS 2021/1 başvuru tarihi araştırılıyor. e-YDS 2021/1 başvuruları başladı mı? e-YDS 2021/1 başvuruları ne zaman? e-YDS 2021/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 e-YDS SINAV TARİHİ

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. e-YDS 2021/1 sınav tarihi ÖSYM tarafından 27.02.2021'de gerçekleşecek.

e-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU TARİHLERİ

e-YDS 2021/1 başvuruları ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve adayların ÖSYM şifreleriyle 02.02.2021-18.02.2021 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

e-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

e-YDS 2021/1 henüz yayımlanmadı.

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