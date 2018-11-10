e-YDS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün saat 19.20 itibari ile adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıklarında e-YDS sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, soru kitapçığının yüzde 10'luk bölümü de hala adayların erişimine açık. e-YDS sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

E-YDS SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM, e-YDS sonuçlarının açıklandığını aşağıdaki açıklama ile duyurdu:

"10 Kasım 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 10 Kasım 2018 tarihinde saat 19.20'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

E-YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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