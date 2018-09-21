SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
EBA E-Kurs başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

EBA E-Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs EBA giriş ekranı EBA kurs başvurusu

EBA, Eğitim Bilişim Ağı olarak bilinmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan platformda hem öğrenciler hem de öğretmenler yararlanabilmekte. EBA, içeriğinde ses, video, ders kitabı ve test gibi eğitim modüllerinin yer aldığı zengin bir portaldır. Peki e-kurs başvuruları nasıl yapılır? EBA giriş nasıl yapılır?

21.09.2018 - 09:43 | Güncelleme:

EBA, içeriğinde ses, video, ders kitabı ve test gibi eğitim modüllerinin yer aldığı zengin bir portaldır. Ders kaynakları, sınıfların durumuna ve seviyesine göre değişiklik gösterir. Sistemin tüm güncellemeleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Sistem üzerinde öğretmenlerin dışında pek çok eğitim firması gönüllü olarak kaynak paylaşımında bulunur. Böylelikle öğrencilerin hem kaynak ihtiyacı giderilmekte hem de öğrenmeye daha hevesli hale gelmesi mümkün olmaktadır.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya giriş yapabilmek için öncelikle eba.gov.tr internet adresi ziyaret edilmelidir. Ardından e-Okul, MEBBİS, açıköğretim ve EBAKOD gibi bilgiler aracılığı ile sisteme giriş yapılabilir. Giriş yapılmadan bilgilere erişim sağlanması mümkün değildir. Giriş yapıldıktan sonra tüm sınav ve ders kaynaklarına ulaşılabilir.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

EBA SİSTEMİNİN KURULUŞ AMAÇLARI NELERDİR?

Zengin içeriklerde faydalanmak
Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek
Büyüyen arşiv yapısı sayesinde öğrenci derslerine katkı sağlamak
Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak yeni fikirler ortaya atmak
Sözel, sayısal, işitsel, ritmik, bireysel ve sosyal zeka türlerine göre öğrenme stilleri belirlemek
Bilgiyi öğrenirken yapılandırmak
Teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak

EBA SİSTEMİNDE YER ALAN MODÜLLER

Haber modülü: Öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları herkesin görerek örnek almasını sağlar. Yapılan ve haber niteliği taşıyan tüm içerikler burada yayınlanır.
Dünya modülü: Değişik ve eğlenceli oyunlar, eğitici simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve farklı e-içerikler bu modül içerisinde barındırılır.

E-Kitap: Okulda veya dersanede kullanılan ders kitaplarını e-kitap olarak indirmeyi sağlayan modüldür. Bu modüle tıklanarak tüm ders kitapları e-kitap şeklinde tablete veya bilgisayara indirilebilir.
Video modülü: Eğitsel amaçlı videoların tümü bu modül içerisinde saklıdır. Kimyadan sosyal bilgilere, biyolojiden felsefeye kadar tüm derslere ait eğitici videolara ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi ve belgesel gibi eğlenceli videolar da yer alır.
Ses modülü: Yabancı dil dinleme metinleri, kişisel gelişim, tarih-kültür programları ve sesli kitaplar bulunur.
Görsel modülü: Dersleri zenginleştirmeye yardımcı tüm görsel modüller bu modül kapsamında değerlendirilir. Örneğin: Harita, simülasyon, grafik ve animasyon gibi.
Tartışalım modülü: Sistemin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimle alakalı tüm yenilikçi fikirler, e-kitaplar hakkındaki görüşler bu modülde yayınlanır. Bu modül sayesinde öğretmenler, meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunabilirler.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X