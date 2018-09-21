EBA E-Kurs başvurusu nasıl yapılır?

EBA, içeriğinde ses, video, ders kitabı ve test gibi eğitim modüllerinin yer aldığı zengin bir portaldır. Ders kaynakları, sınıfların durumuna ve seviyesine göre değişiklik gösterir. Sistemin tüm güncellemeleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Sistem üzerinde öğretmenlerin dışında pek çok eğitim firması gönüllü olarak kaynak paylaşımında bulunur. Böylelikle öğrencilerin hem kaynak ihtiyacı giderilmekte hem de öğrenmeye daha hevesli hale gelmesi mümkün olmaktadır.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya giriş yapabilmek için öncelikle eba.gov.tr internet adresi ziyaret edilmelidir. Ardından e-Okul, MEBBİS, açıköğretim ve EBAKOD gibi bilgiler aracılığı ile sisteme giriş yapılabilir. Giriş yapılmadan bilgilere erişim sağlanması mümkün değildir. Giriş yapıldıktan sonra tüm sınav ve ders kaynaklarına ulaşılabilir.

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EBA SİSTEMİNİN KURULUŞ AMAÇLARI NELERDİR?

Zengin içeriklerde faydalanmak

Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek

Büyüyen arşiv yapısı sayesinde öğrenci derslerine katkı sağlamak

Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak yeni fikirler ortaya atmak

Sözel, sayısal, işitsel, ritmik, bireysel ve sosyal zeka türlerine göre öğrenme stilleri belirlemek

Bilgiyi öğrenirken yapılandırmak

Teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak

EBA SİSTEMİNDE YER ALAN MODÜLLER

Haber modülü: Öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları herkesin görerek örnek almasını sağlar. Yapılan ve haber niteliği taşıyan tüm içerikler burada yayınlanır.

Dünya modülü: Değişik ve eğlenceli oyunlar, eğitici simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve farklı e-içerikler bu modül içerisinde barındırılır.

E-Kitap: Okulda veya dersanede kullanılan ders kitaplarını e-kitap olarak indirmeyi sağlayan modüldür. Bu modüle tıklanarak tüm ders kitapları e-kitap şeklinde tablete veya bilgisayara indirilebilir.

Video modülü: Eğitsel amaçlı videoların tümü bu modül içerisinde saklıdır. Kimyadan sosyal bilgilere, biyolojiden felsefeye kadar tüm derslere ait eğitici videolara ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi ve belgesel gibi eğlenceli videolar da yer alır.

Ses modülü: Yabancı dil dinleme metinleri, kişisel gelişim, tarih-kültür programları ve sesli kitaplar bulunur.

Görsel modülü: Dersleri zenginleştirmeye yardımcı tüm görsel modüller bu modül kapsamında değerlendirilir. Örneğin: Harita, simülasyon, grafik ve animasyon gibi.

Tartışalım modülü: Sistemin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimle alakalı tüm yenilikçi fikirler, e-kitaplar hakkındaki görüşler bu modülde yayınlanır. Bu modül sayesinde öğretmenler, meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunabilirler.

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