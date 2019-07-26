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EBA giriş nasıl yapılır? EBA Eğitim Bilişim Ağı e-kurs girişi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevirmiçi sosyal eğitim platformu olan EBA öğretmen ve öğrencilerin sıkça ziyaret ettiği uygulamalardan biri. Peki, EBA giriş nasıl yapılır? İşte EBA kurs bilgileri...

EBA giriş

EBA giriş nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan EBA, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen tarafından kullanılıyor. EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişime imkanı sunuluyor.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ

 

EBA E-KURS SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-kurs sayfasına MEBBİS, açıköğretim, e-okul gibi çeşitli yöntemlerle giriş yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerle (Örneğin sahip olduğunuz MEBBİS giriş bilgileriyle) giriş yapabilirsiniz. Bilgileriniz mevcut değilse Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

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