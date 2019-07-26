EBA giriş nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan EBA, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen tarafından kullanılıyor. EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişime imkanı sunuluyor.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ

EBA E-KURS SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-kurs sayfasına MEBBİS, açıköğretim, e-okul gibi çeşitli yöntemlerle giriş yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerle (Örneğin sahip olduğunuz MEBBİS giriş bilgileriyle) giriş yapabilirsiniz. Bilgileriniz mevcut değilse Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.