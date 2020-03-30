EBA sistemine giriş şifresi, uzaktan eğitim sistemine giriş yapmak için zorunludur. EBA şifresi olmayanlar ve şifresini unutanlar sisteme giriş yapamıyor ve faydalanamıyor bu sebeple yeni şifre alma işlemi yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte EBA şifre alma nasıl olur? EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım? Konuları ile ilgili tüm detaylar.

EBA Şifre Almak için aşağıdaki sıra ile uygulanacak işlemleri takip etmek gerekmektedir.

“EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla velin ve öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için, “EBA Hesabı Oluştur” butonuna basmanız gerekmektedir.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna basın.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinize veya velinize ait olan e-posta adresini ve cep telefonu numarasını girin ve “Şifre Oluştur” butonuna basın.

Girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu girin ve “Gönder” butonuna basın. Buraya kadar adımları eksiksiz tamamladıysanız EBA Giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekranda TC Kimlik Numaranızı ve EBA hesabınız için belirlediğiniz yeni şifrenizi girin.

Güvenlik kodunuzu girip ardından “Gönder” butonuna bastığınızda "Ana Sayfaya” ulaşacaksınız.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci butonuna basıp EBA yolunu izleyin.

Açılan ekranda “Şifremi Unuttum” butonuna basın.

TC Kimlik Numaranızı girin ve bir doğrulama yöntemi seç.

Eğer e-Postayı seçtiyseniz:

Sisteme kayıtlı olan e-posta adresinizi girdikten sonra “Gönder” butonuna basın, eğer sisteme kayıtlı olan e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden ya da velinizden tek kullanımlık şifre edinip Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.

e-Postanıza gelmiş olan doğrulama kodunu girin ardından “Gönder” butonuna basın.

Yeni şifrenizi belirleyin ve “Kaydet” butonuna basın.

Cep telefonunu seçtiyseniz: