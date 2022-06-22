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GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak?

Küresel e-ticaret sitelerinden eBay 2011 yılında GittiGidiyor hisselerinin çoğunu satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı ikinci el satış ve açık artırma platformu eBay, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor'un kapatılacağını duyurdu. Peki, GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? İşte merak edilenler...

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  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    ABD'li e-ticaret şirketi eBay, Gittigidiyor'u kapatacağını duyurarak Türkiye faaliyetlerine son verdi. Yüzlerce çalışan ve kullanıcının etkilendiği bu açıklamanın ardından çalışanların durumu ve kullanıcılara ne olacağı gibi konular araştırılıyor. Gittigidiyor'un kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamayı ve konuyla ilgili sıkça sorulan soruları sizler için derledik. İşte detaylar...
  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    GİTTİGİDİYOR'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Gittigidiyor sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, " eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

    Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, 20 Haziran 2022'den  itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı.

    Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.
  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    GİTTİGİDİYOR SIK SORULAN SORULAR

    Müşteri hizmetleriyle hangi kanallardan ve hangi tarihe kadar iletişim kurabileceğim?

    Her türlü soru ve talepleriniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri hizmetleri bölümümüz hizmet vermeye devam edecektir.

    Satıcıya ulaşamazsam kiminle irtibata geçeceğim?

    Satın aldığınız ürün/ürünlerle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için müşteri hizmetleri bölümümüz 30 Eylül 2022 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.

    Aldığım ürünün iadesini nasıl yaparım?

    İptal ve iade işlemlerinizi, 5 Eylül 2022 tarihine kadar "hesabım" bölümü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tüm soru ve talepleriniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri hizmetleri bölümümüz hizmet vermeye devam edecektir.
  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    Ürün garantisiyle ile ilgili kiminle irtibata geçeceğim?

    Garanti kapsamındaki ürünlerle ilgili ürünün satıcısı ile irtibata geçebilirsiniz. Hesabım bölümü üzerinden 5 Eylül 2022?ye kadar satıcınıza ulaşabilir, diğer tüm sorularınız için müşteri hizmetleri bölümümüzü arayabilirsiniz.

    Yurt dışından satın aldığım ürünlerin son durumu ne olacak?

    Yurt dışı alışverişleriniz belirtilen kargo sürelerinde tarafınıza teslim edilecektir. Tamamlanmamış tüm işlemleriniz için 5 Eylül 2022 tarihine kadar "hesabım" bölümünden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Henüz kargolamadığım ürünleri göndermek istiyorum. Süreç nasıl devam edecek?

    Siparişi verilen ürünlerin kargo gönderimlerini 18 Temmuz 2022 tarihine kadar tamamlamanızı rica ederiz. 17 Temmuz 2022?de alınan siparişler için alıcıyla olan tüm işlemlerinizi 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık olacak "hesabım" bölümü üzerinden yapabilirsiniz. Konuyla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için müşteri hizmetleri bölümümüz 30 Eylül 2022 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.
  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    Kargoladığım ve alıcıya teslim edilen ürünlerim alıcıya teslim edildikten sonra süreç nasıl işleyecek?

    Siparişlerle ilgili tüm işlemlerinizi 5 Eylül 2022 tarihine kadar "hesabım" sayfanız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Konuyla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için müşteri hizmetleri bölümümüz 30 Eylül 2022 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.

    Son siparişlerim için kargo anlaşmalarım devam ediyor mu?

    Kargo şirketleriyle yapılan anlaşmalar devam edecektir. Her türlü soru ve talepleriniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri ilişkileri bölümümüze ulaşabilirsiniz.

    Müşteri hizmetlerine hangi tarihe kadar ulaşabilecek?

    Her türlü soru ve talepleriniz için müşteri hizmetleri bölümümüz 30 Eylül 2022 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.
  • eBay ile GittiGidiyor neden kapanıyor, çalışanlar için ne kadar verildi? Kullanıcı hesapları ne olacak? GittiGidiyor sık sorulan sorular

    Hesabım bölümüne erişim hakkım kalkacak mı?

    Hayır. Tamamlanmamış işlemlerinizi, 5 Eylül 2022 tarihine kadar, "hesabım" sayfası üzerinden tamamlayabilirsiniz. Her türlü soru ve talepleriniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri ilişkileri bölümümüz destek vermeye devam edecektir.

    Kalan ödeme tutarım ile ilgili nasıl destek alabilirim?

    Vadesi gelmiş tüm ödemeleriniz vade gününde bankanıza aktarılacaktır. Ödemelerinizle ilgili tüm soru ve talepleriniz için müşteri hizmetleri bölümümüz 30 Eylül 2022 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir.

    Son sattığım ürünleri iptal etmek istiyorum. Toplu olarak iptal edebilir miyim?

    Sipariş aldığınız ürünlerin gönderimini gerçekleştirmenizi rica ederiz. Alıcılarınızla süreci doğru bir şekilde yürütebilmeniz için "hesabım" bölümü 5 Eylül 2022 tarihi gün sonuna kadar açık kalacaktır. Ödemeleriniz vadesi geldiğinde banka hesabınıza aktarılacaktır. İade ve iptallerle ilgili tüm soru ve talepleriniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri hizmetleri bölümümüz hizmet vermeye devam edecektir.

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