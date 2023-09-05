Haberler Ekonomi Borsa Ebebek işlem tarihi: Halka arz sonuçları açıklandı! Ebebek kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Ebebek halka arz sonuçları açıklandı! Ebebek halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Ebebek halka arz sonuçları belli oldu. Ünlü Menkul Değerler, Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına ilişkin sonuçları KAP'ta paylaştı. Ebebek, yakında "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bu noktada "Ebebek halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ebebek halka arz sonuçlarına dair detaylar... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:10 facebook

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Anne ve bebek ürünleri satışı yapan Ebebek Mağazacılık halka arz işlemleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül'de gerçekleştirildi. Talep toplamanın sona ermesinin ardından Ebebek halka arz sonuçları açıklandı. KAP sonuçlarının duyurulmasının ardından Ebebek halka arzın ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ebebek halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar KAP tarafından açıklandı. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.