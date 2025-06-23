ebebek ve Mothercare arasında lisans anlaşması

Ebebek, global bebek ve çocuk markası Mothercare ile Türkiye lisans haklarını kapsayan stratejik bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, Mothercare ürünlerinin Türkiye'deki lisanslı üretimi ve satışı önümüzdeki 10 yıl boyunca ebebek tarafından yürütülecek.

Birleşik Krallık merkezli Mothercare, bebek ve çocuk ürünleri alanında 60 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında tanınan bir marka olarak öne çıkıyor. Yapılan anlaşma, tüm ürün gruplarını kapsayacak şekilde planlanıyor.

İki marka arasında gerçekleşen bu stratejik ortaklığın, ebebek'in uluslararası büyüme hedeflerini desteklemesinin yanı sıra, şirketin ciro ve kârlılığına da olumlu katkı yapması bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, bu iş birliği sayesinde Mothercare markalı ürünler, 2025 yılının son çeyreğinden itibaren, Türkiye’de ebebek mağazalarında ve online kanallarında satışa sunulabilecek.

Ayrıca, ebebek markalı ürünlerin yurt dışındaki Mothercare mağazalarında yer alması da mümkün hale gelecek. Böylece, anlaşmanın ebebek'in global pazarda bilinirliğini artırması bekleniyor.