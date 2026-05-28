        Ebola alarmı! Uganda sınır kapattı

        Uganda, Ebola salgınına karşı önlem almak amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle olan sınırını kapattı

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki 15 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgını devam ederken, Uganda, önlemleri artırdı. Uganda Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınına karşı önlem almak amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle olan sınırın kapatıldığını duyurarak, "Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan sınırını derhal geçici olarak kapatıyor. İstisnalar, yetkili Ebola müdahale ekipleri, insani yardım operasyonları, gıda ve kargo taşımacılığı ile sıkı sağlık tarama ve izleme protokolleri kapsamında yürütülen güvenlik faaliyetleri olacak" dedi.

        Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen herkes için 21 günlük bir karantina uygulandığını ve sınır yakınındaki okullardaki öğrenciler için düzenli kontroller yapıldığını aktardı.

        Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’ya bağlı 7 ölümü doğruladı. DSÖ ayrıca 220'den fazla şüpheli ölüm ve 900 şüpheli vaka tespit etti.

