Türkiye kadın millî voleybol takımının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Tokyo 2020'deki başarılı performansıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Ebrar Karakurt şimdi de Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Ebrar Karakurt'un hayatına dair merak edilenleri derledik...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Yetenekli smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan Ebrar Karakurt aynı zamanda 2021 Mayıs ayından beri de Igor Gorgonzola Novara'da oynuyor. Ebrar Karakurt, İtalya liginin takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EBRAR KARAKURT'UN SEVGİLİSİ KİM?

Ebrar Karakurt'un sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Eşcinsel yönelimi olduğu iddia edilen Ebrar Karakurt'un sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor ancak Karakurt'un sevgilisi ve cinsel yönelimi ile ilgili kendisinin yapmış olduğu bir açıklama henüz yok.