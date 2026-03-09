Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım İlkin Aydın'dan cevap!

Süper Lig’de oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir sarı-kırmızılı taraftar, Beşiktaşlı olduğu bilinen Ebrar Karakurt’a sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

Ebrar, kendisi hakkında yapılan bu göndermeye “Canım Ebrar Karakurt bu akşam sizin voleybol takımınızı kudurtarak yenmekle meşguldü” cevabını verdi.

Karakurt, Eczacıbaşı’nın Galatasaray’ı 3-2 yendiği maçta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Ruhunla miyavla. Simitçi, kahveci, gazozcu” yazısını yazdı.

Galatasaraylı İlkin Aydın ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yaptığı bir paylaşımda ise Ebrar’a gönderme yaptı.

Aydın, şunları söyledi:

"Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi, dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez, bu yolda hep beraberiz."