Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım İlkin Aydın'dan cevap! - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım İlkin Aydın'dan cevap!

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından, "Ruhunla miyavla, simitçi, kahveci, gazozcu" şeklinde paylaşım yapan Ebrar Karakurt'a İlkin Aydın'dan 8 Mart göndermeli cevap geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebrar'ın paylaşımına İlkin'den cevap!

        Süper Lig’de oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir sarı-kırmızılı taraftar, Beşiktaşlı olduğu bilinen Ebrar Karakurt’a sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

        Ebrar, kendisi hakkında yapılan bu göndermeye “Canım Ebrar Karakurt bu akşam sizin voleybol takımınızı kudurtarak yenmekle meşguldü” cevabını verdi.

        Karakurt, Eczacıbaşı’nın Galatasaray’ı 3-2 yendiği maçta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Ruhunla miyavla. Simitçi, kahveci, gazozcu” yazısını yazdı.

        Galatasaraylı İlkin Aydın ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yaptığı bir paylaşımda ise Ebrar’a gönderme yaptı.

        Aydın, şunları söyledi:

        "Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi, dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez, bu yolda hep beraberiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasımpaşa'da aracına çarpan motokuryeyi darbetti; 'Yarım saat sonra görürsün' diyerek saldırdı

        Kasımpaşa'da iddiaya göre yolda ilerleyen motokurye, park halindeki araca çaptı. Çizilen aracın sürücüsü tepki gösterdiği motokuryeyi darbetti. Araç sahibine "Yarım saat sonra görürsün" diyen motokurye, arkadaşlarıyla geri gelip araç sahibi ve yanındakilere saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamera...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        İstanbul'da hava kirliliğinde yüzde 9'luk artış!
        İstanbul'da hava kirliliğinde yüzde 9'luk artış!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları