Ebrar Karakurt'ta Barbie akımına katıldı! Milli voleybolcu gündem oldu!
Filenin Sultanları'nda gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, dünyada gündem olan Barbie akımını ti'ye aldı. Sevilen ismin sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt akımı ti'ye aldı.
Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Ebrar Karakurt başka bir açıdan katıldı.
Ebrar Karakurt yayınladığı son pozunun altına: "Barbie kız değil harbi kızız" notunu düştü. Ünlü voleybolcunun gönderisinin altına 169 bin beğeni ve 1200'ün üzerinde yorum geldi.
Başarılı voleybolcunun gönderisinin altına sevenlerinden: "Nokta!", "You’re a harbi girl, in a harbi world", "Ebrar Karakurt bir markadır" gibi yorumlar geldi.
İşte Ebrar Karakurt'un son paylaşımı...