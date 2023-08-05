Ebrar Karakurt'ta Barbie akımına katıldı! Milli voleybolcu gündem oldu!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu " Barbie " filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt akımı ti'ye aldı.

2 Şurada Paylaş!









Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Ebrar Karakurt başka bir açıdan katıldı.