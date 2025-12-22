Habertürk
        EBRD'den Orzax'a 25 miyon Euro'luk kredi

        EBRD'den Orzax'a 25 miyon Euro'luk kredi

        Türkiye takviye edici gıda pazarında faaliyet gösteren Orzax, küresel büyüme hedefleri kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euroluk bir kredi anlaşması imzaladı

        Giriş: 22.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:53
        Türkiye takviye edici gıda pazarında faaliyet gösteren Orzax ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Euro'luk bir kredi anlaşması imzalandı. Bu finansman, şirketin Kazakistan’daki yeni üretim ve lojistik üssünün kurulmasında kullanılacak.

        Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan tesisin, Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir bölgede lojistik ve stratejik bir merkez olarak konumlandırılması hedefleniyor.

        "50’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

        Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, EBRD ile yapılan bu iş birliğinin, Orzax’ın uzun vadeli vizyonuna duyulan küresel bir güvenin tescili olduğunu vurguladı:

        "Halihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki liderliği, Kazakistan’daki bu ilk yurt dışı yatırımımızla taçlandırıyoruz. EBRD’den sağladığımız 25 milyon Euro'luk bu destek, Orzax’ın yüksek kalite standartlarının ve Ar-Ge vizyonunun uluslararası arenadaki karşılığıdır. Orta Asya’dan dünyaya uzanan bu etki, büyüme stratejimizin en güçlü yapı taşı olacak."

