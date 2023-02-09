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Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış

10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı ileri sürülen İranlı iş insanı Rassan Khoshnaw. Khoshnaw, depremzedeler için 400 bin dolar (7.5 milyon TL) bağışta bulundu

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  • Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilen Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.
  • Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilen Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Ebru Gündeş de Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 500 bin TL bağışladı.
  • Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilen Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış - Magazin haberleri

    Ebru Gündeş'in bir süredir aşk yaşadığı konuşulan İranlı iş insanı Rassan Khoshnaw da deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Khoshnaw, AHBAP'a 400 bin dolar (7.5 milyon TL) bağışta bulundu.
  • Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilen Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış - Magazin haberleri

    Öte yandan deprem bölgesinde bulunan Haluk Levent, maddi yardımda bulananları açıklamaya devam ediyor...

    • Merih Demiral… 1 milyon TL

    Edis… 400 bin TL
    Derya Balta... 300 bin TL
    Kıvanç Tatlıluğ… 200 bin TL ve lojistik ihtiyaç yardımı
    Mustafa Ceceli... 200 bin TL
    Mert Hakan Yandaş... 200 bin TL
    Burak Deniz… 150 bin TL
    Emre Kılınç... 150 bin TL
    Celil Nalçakan… 100 bin TL
    Çağlar Söyüncü... 50 bin euro
    Cengiz Ünder... 50 bin euro
  • Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddia edilen Rassan Khoshnaw'dan depremzedelere bağış - Magazin haberleri

    İrem Derici... 150 bin TL
    Aras Bulut İynemli... 200 bin TL
    Burak Yılmaz... 300 bin TL
    Sefo... 200 bin TL
    Can Yaman... 250 bin TL
    Murat Boz... 500 bin TL
    Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy... 100 bin TL
    Ziynet Sali... 100 bin TL

    Fotoğraflar: AA, IHA, Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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