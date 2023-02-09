Öte yandan deprem bölgesinde bulunan Haluk Levent, maddi yardımda bulananları açıklamaya devam ediyor...

• Merih Demiral… 1 milyon TL

• Edis… 400 bin TL

• Derya Balta... 300 bin TL

• Kıvanç Tatlıluğ… 200 bin TL ve lojistik ihtiyaç yardımı

• Mustafa Ceceli... 200 bin TL

• Mert Hakan Yandaş... 200 bin TL

• Burak Deniz… 150 bin TL

• Emre Kılınç... 150 bin TL

• Celil Nalçakan… 100 bin TL

• Çağlar Söyüncü... 50 bin euro

• Cengiz Ünder... 50 bin euro