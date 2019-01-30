Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti

Giriş: 30.01.2019 - 10:30 | Güncelleme:  

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisini Kylie Jenner'a benzetti. Jenner ile benzer fotoğraflarını kolay yaparak sosyal medya hesabından paylaşan Polat, "Hangisi ben hangisi Kylie Jenner bulun bakayım. Son resimde aynı elbiseyi giymişiz birde..." ifadelerini kullandı

  • 1Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti - Magazin haberleri
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    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisini Kylie Jenner'a benzetti. Instagram hesabında kendisiyle olan fotoğrafını birleştirerek takipçilerinden yorum bekleyen Ebru Polat, Kylie Jenner ile benzerliğine dikkat çekti. Polat, "Hangisi ben hangisi Kylie Jenner bulun bakayım. Son resimde aynı elbiseyi giymişiz birde..." ifadelerini kullandı. 

  • 2Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcının bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi "Yıllar önce kaybolmuş ikiz kardeşini bulmuşsun sanki" derken kimisi de "Kendini neden Kylie ile kıyaslıyorsun? Hiç benzemiyorsunuz?" yorumunu yaptı.

  • 3Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti - Magazin haberleri
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    Polat, geçtiğimiz günlerde ise Kim Kardashian'ın pozunu vererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Polat, paylaşımına “Kenarından köşesinden acıcık da olsa, olmuş mu?” notunu düştmüştü. 

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  • 26Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti - Magazin haberleri
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  • 27Ebru Polat kendisini Kylie Jenner'a benzetti - Magazin haberleri
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