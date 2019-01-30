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Ünlü şarkıcının bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi "Yıllar önce kaybolmuş ikiz kardeşini bulmuşsun sanki" derken kimisi de "Kendini neden Kylie ile kıyaslıyorsun? Hiç benzemiyorsunuz?" yorumunu yaptı.