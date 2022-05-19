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Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi

Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, Bağdat Caddesi'nde objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden ünlü oyuncu, nikah tarihiyle alakalı sorulara, "Düğün ertelenmedi, yazın olacak" yanıtını verdi

HABERTURK.COM
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yaklaşık 3 senedir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ebru Şahin, yeni yaşını Bağdat Caddesi'ndeki bir mekanda kutladı. Şahin'in menajeri Abdullah Bulut, sevgilisi, yakın arkadaşları Aslıhan Gürbüz ve Aydan Taş, oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

    Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ebru Şahin, "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok mutlu oldum." dedi.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    "DÜĞÜN ERTELENMEDİ"

    Evlilik tarihi ile ilgili sorulara yanıt veren ünlü oyuncu, "Düğün ertelenmedi, yazın olacak." açıklamasını yaptı.

    Şahin, "Düğünün Makedonya'da olacağı doğru mu?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, teşekkür ederim." diyerek, hızla aracına bindi.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    NİŞANLANDILAR

    Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da sevgilisine evlilik teklifi eden ve "Evet" yanıtını alan Osman, sevgilisini doğum gününde Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitmişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    YÜZÜKLER TAKILDI

    Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanlanmıştı. Yaz sonu dünyaevine girecekleri konuşulan ikilinin özel anlarından kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    "DÜN BİRAZ OLAYLI GEÇTİ DİYELİM"

    Ünlü oyuncu, mutluluğunu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla sergilemişti. Ebru Şahin, 135 binden fazla beğeni alan gönderilerine, "Dün biraz olaylı geçti diyelim..." notunu düşmüştü.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    TEKTAŞI 1 MİLYON TL

    Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyordu.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    AŞKINI ANLATTI

    Öte yandan Osman (26), daha önce verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    "O BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"

    Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." diye konuşmuştu.

    "ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

    Basketbolcu, cümlelerini, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" şeklinde noktalamıştı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

    Ayrıca Ebru Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

    "ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

    Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var." demişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    "BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

    Dizi çekimleri nedeniyle ilişkileri sırasında Mardin'de bulunan Ebru Şahin, "Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü oyuncu sözlerini, "Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam." ifadeleriyle sürdürmüştü.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

    "KALPTEN BAĞLILIĞIMIZ VAR"

    "Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz" diyen Şahin, "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çifti: Düğün ertelenmedi - Magazin haberler

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