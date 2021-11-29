İHA

Ebru Şallı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Şükrü Şallı, dün Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi. İstanbul’da babasının ölüm haberini alan Şallı, ilk uçakla Bodrum’a geldi. Şükrü Şallı, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Sudi Özkan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

"BABAM ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Ebru Şallı, babasının kanser hastası olduğunu ifade ederek, “Akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla” dedi.