Ebru Yaşar, on binlere seslendi

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi’nde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

'Cumartesi' şarkısıyla konsere başlayan Ebru Yaşar; 'Kafamın İçi', 'Anılara Dalarız', 'Kehribar', 'Havadan Sudan', 'Ben Ne Yangınlar' gibi hit olmuş şarkılarını söyledi. Alanda toplanan on binlerce kişi de tek bir ağızdan tüm şarkılara eşlik ederken, ünlü şarkıcının söylediği türkülerle coşku doruğa çıktı.