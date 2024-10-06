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        Haberler Müzik Ebru Yaşar, on binlere seslendi

        Ebru Yaşar, on binlere seslendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sanatçı Ebru Yaşar hayranlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:18
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        İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi’nde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

        'Cumartesi' şarkısıyla konsere başlayan Ebru Yaşar; 'Kafamın İçi', 'Anılara Dalarız', 'Kehribar', 'Havadan Sudan', 'Ben Ne Yangınlar' gibi hit olmuş şarkılarını söyledi. Alanda toplanan on binlerce kişi de tek bir ağızdan tüm şarkılara eşlik ederken, ünlü şarkıcının söylediği türkülerle coşku doruğa çıktı.

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        #Ebru Yaşar
        #İstanbul Kültür Yolu Festivali
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