Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9009 %0,07
        EURO 53,4552 %0,17
        GRAM ALTIN 6.514,55 %-2,03
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,62 %-3,48
        BITCOIN 75.160,00 %-1,11
        GBP/TRY 61,7094 %0,15
        EUR/USD 1,1645 %0,12
        BRENT 95,63 %-3,97
        ÇEYREK ALTIN 10.651,29 %-2,03
        Haberler Ekonomi Para ECB, Orta Doğu'daki savaş ve borç yükü kaynaklı finansal risklere dikkati çekti

        ECB, Orta Doğu'daki savaş ve borç yükü kaynaklı finansal risklere dikkati çekti

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'da süregelen savaş, artan kamu borçları ve borsalardaki yüksek değerlemeler nedeniyle Euro Bölgesi finansal sisteminin istikrarına yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ECB'den finansal risk uyarısı

        ECB'nin Euro Bölgesi'ne ilişkin "Mayıs 2026 Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda yatırımcıların jeopolitik ve mali riskleri hafife aldığı, piyasa algısının hızla negatife dönme riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

        Küresel finans sisteminin ve reel ekonominin bu yıla bir dizi şoka rağmen dirençli girdiği belirtilen raporda, bu direncin Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği büyük bir jeoekonomik şokla sınandığı ifade edildi.

        Raporda ayrıca, küresel ticaret ve uluslararası işbirliğine yönelik belirsizliklerin yanı sıra kritik altyapılara yönelik siber güvenlik risklerinin ve hibrit tehditlerin de arttığına dikkat çekildi.

        Finansal piyasaların enerji arzındaki kesintilere uyum sağlamaya çalıştığı, ancak hisse senedi değerlemelerinin tarihsel standartlara göre hala çok yüksek kaldığına işaret edilen raporda, kurumsal tahvil risk primlerinin küresel ölçekte düşük seyrettiği belirtildi.

        REKLAM

        Raporda, fiyatlamaların jeopolitik ve politik belirsizliklere karşı kırılgan olduğu, aşağı yönlü mali ve makro-finansal risklerin ise piyasalar tarafından göz ardı edildiği bildirildi.

        ECB'nin raporunda, zorlu jeoekonomik ortamda atılacak mali genişleme adımlarının, yüksek borçlu Euro Bölgesi ülkelerinin kamu maliyesini daha da zorlayabileceği ve devlet tahvili risklerinin yeniden fiyatlandırılmasına yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

        Gölge bankacılık

        Banka dışı finansal aracılık (gölge bankacılık) sektöründeki kırılganlıkların sürdüğüne işaret edilen raporda, serbest fonlar (hedge fonları), para piyasası fonları ve özel brokerları içeren bu sektördeki düşük likidite tamponları ile yüksek portföy değerlemelerinin, piyasa stresini artıracak zorunlu varlık satışlarına neden olabileceği ifade edildi. Özellikle ABD kaynaklı yayılma riskleri nedeniyle şeffaf olmayan ve birbiriyle bağlantılı özel piyasaların yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

        Bankaların varlık kalitesi bozulabilir

        Raporda, Euro Bölgesi bankalarının güçlü karlılıkları ile sermaye ve likidite tamponları sayesinde son belirsizlik dönemlerini başarıyla atlattığı belirtilerek, Orta Doğu'daki savaşın doğrudan etkilerinin birkaç bankayla sınırlı olmasına rağmen, krizin uzaması durumunda ikinci tur etkilerinin ağır olabileceği kaydedildi.

        Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Mevcut enerji arz şoku, enflasyon üzerinde yukarı yönlü, ekonomik büyüme üzerinde ise aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Finansman maliyetlerinin daha zayıf bir ekonomik büyüme ortamında yükselmesi, piyasa oynaklığını artırabilir ve borç ödeme kapasitelerini zorlayabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın da aralarında olduğu 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı