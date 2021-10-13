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Slovakya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Özel Savcılık Ofisi Kazimir hakkında bir iddianame hazırlandığını duyurdu.

Slovakya basınında yer alan bilgilere göre geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Vergi İdaresi Başkanı Frantisek Imrecze yetkililerle işbirliğine gitti.

İddiaya göre Imrecze soruşturmasında, Merkez Bankası Başkanı Kazimir'in Imrecze'ye verilen 50.000 Euro'luk rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.

Kazimir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendimi suçlu hissetmiyorum. İddianamede yer alan bilgiler gerçek değildir" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ KARAR VERMELİ'

Slovakya Maliye Bakanı Igor Matoivic ise, yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya kalan Kazimir'in görevinde kalıp kalmamaya kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Ne yapıp yapmayacağını kendisi değerlendirmeli. Ciddi bir suçlama var ve eğer bu suçlama doğru ise, o zaman elbette görevinde kalmamalı" diye konuşan Matovic, "Kazimir şu anda kararında özgür olmalı, çünkü bu işi çözmeni başka yolu yok" dedi.