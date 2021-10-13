Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir'e yolsuzluk soruşturması

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. İddiaya göre Kazimir, Slovakya Vergi İdaresi Başkanı Frantsie Imrecze'ye 50.000 Euro rüşvet verilmesine aracılık etti. Slovakya hükümeti Kazimir'in görevde kalıp kalmayacağına kendisinin karar vereceğini açıklarken Kazimir kendisini 'suçlu hissetmediğini' ifade etti

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir'e yolsuzluk soruşturması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Slovakya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Özel Savcılık Ofisi Kazimir hakkında bir iddianame hazırlandığını duyurdu.

Slovakya basınında yer alan bilgilere göre geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Vergi İdaresi Başkanı Frantisek Imrecze yetkililerle işbirliğine gitti.

İddiaya göre Imrecze soruşturmasında, Merkez Bankası Başkanı Kazimir'in Imrecze'ye verilen 50.000 Euro'luk rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.

Kazimir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendimi suçlu hissetmiyorum. İddianamede yer alan bilgiler gerçek değildir" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ KARAR VERMELİ'

Slovakya Maliye Bakanı Igor Matoivic ise, yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya kalan Kazimir'in görevinde kalıp kalmamaya kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Ne yapıp yapmayacağını kendisi değerlendirmeli. Ciddi bir suçlama var ve eğer bu suçlama doğru ise, o zaman elbette görevinde kalmamalı" diye konuşan Matovic, "Kazimir şu anda kararında özgür olmalı, çünkü bu işi çözmeni başka yolu yok" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 yılı bütçesi bu hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
PARA 2022 yılı bütçesi bu hafta sonuna kadar TBMM'ye ...
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARA Merkez'den piyasaya 50 milyar TL
AB'nin ilk yeşil tahvil ihracına 135 milyar Euro'luk rekor talep
PARA 135 milyar Euro talep geldi
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
PARA Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda
BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI: 13 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranı GÜNCEL
PARA Bankaların kredi faiz oranları
IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
PARA Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış
PARA Almanya'da 1974'ten beri bir ilk
6 milyon TL’ye kadar başvuru ücreti alınacak
PARA Döviz bürosu açmak zorlaşıyor
Kredi faiz oranları 11 Ekim 2021! Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranı - Bankaların faiz oranları
PARA Bankaların kredi faiz oranları
Gelişen ülke fonlarından 1.5 yılın en sert çıkışı
PARA 1.5 yılın en sert çıkışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.