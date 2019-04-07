Ece Alton kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Usta oyuncu Kemal Sunal ile Garip adlı filmde rol alan Ece Alton yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

ECE ALTON KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1980 doğumlu olan Oya Ece Alton İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Garip filminden sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve en son 2006 yılında İmkansız Aşk gibi projelerde rol almıştır.

Günümüzde kameralardan uzak turizm iş sektöründe çalışmalarını sürdüren Ece Alton Çanakkale Ayvacık Assos, Behramkale’de yer alan Assos Alarga Small adlı 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini yapmaktadır.