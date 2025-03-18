Ece Üner ifadeye çağrıldı

Halk TV haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Halk TV programcısı Gazeteci İsmail Saymaz hakkında da geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportuna el konulduğunu kaydetmişti.