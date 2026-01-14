Habertürk
        Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos karşısında! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos karşısında!

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:31
        Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos karşısında!
        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

        Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

        Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.

        Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.

        İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.

        HT 360 - 9 Ocak 2026 (Ortadoğu'da Neler Oluyor?)

        Suriye, Yemen, İran, Gazze... Ortadoğu'da neler oluyor? Ortadoğu'da kim, ne yapmak istiyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Güçlünün haklı olduğu düzen mi geliyor? Yeni Ortadoğu'yu kim şekillendirecek? HT 360'da Dilek Gül sordu; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever anlattı.  

