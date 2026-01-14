Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos karşısında!

HT 360 - 9 Ocak 2026 (Ortadoğu'da Neler Oluyor?)

Suriye, Yemen, İran, Gazze... Ortadoğu'da neler oluyor? Ortadoğu'da kim, ne yapmak istiyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Güçlünün haklı olduğu düzen mi geliyor? Yeni Ortadoğu'yu kim şekillendirecek? HT 360'da Dilek Gül sordu; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever anlattı.