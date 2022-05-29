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Türk Nippon Sigorta geniş kapsamlı iş yeri sigortası çözümleri ile işyerleri için tam güvence sağlamayı hedefliyor. Yangın, dahili su baskını, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması gibi birçok riske karşı koruma sağlayan “Türk Nippon İş Yeri Sigortası”, aynı zamanda sunduğu isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar ve Türk Nippon Asistans Hizmetleri ile müşterileri için en uygun seçenekleri sunarak iş yerlerinde güven ve huzurla çalışmalarına olanak sağlamaya çalışıyor.

YANGIN VE SEL SİGORTANIN ÖNEMİNİ ARTIRDI

Son yıllarda ülkemize yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebi ile iş yeri sigortasının öneminin arttığına dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sigorta yaptırmanın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Özellikle konut, kasko ve iş yeri sigortası bu tip durumlar için en önemli güvencelerden birkaçı. Yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli. Türk Nippon Sigorta olarak sunduğumuz İş yeri Sigortası ürünümüz ile iş yerinizi güvence altına alıyoruz. Ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ürünün mesleki bazda da çeşitli avantajlar getirdiğini ekleyen Pamukçu “İş yeri sigortası ürünümüz iş kolu özelinde de avantajlar içermektedir. Özellikle Eczacılar için sağladığımız Eczane paket sigortası ile iş kolu özelinde mesleki sorumluluk, sosyal güvenlik kurumu rücuları, eczacının cüzdanı teminatı, reçete ve kupür hırsızlığı, nöbet teminatı, ilaç bozulması gibi birçok konuda geniş güvence sağlıyoruz” dedi.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Türk Nippon'da ayrıca eğitimler de devam ediyor. “Hayat boyu öğrenme” mottosunu benimseyen Türk Nippon Sigorta, Nisan ayı içinde acenteleri için ürün eğitimleri gerçekleştirdi. Sağlık, yangın, kasko ve trafik ürünlerindeki güncel gelişmelerin anlatıldığı eğitime yaklaşık 300 adet acente katıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baturalp Pamukçu, En önemli satış kanalımız olan acentelerimizin, ürünlerimizde gerçekleştirilen yenilikleri en hızlı şekilde öğrenebilmesi için bu eğitimi planladık. Online olarak planladığımız eğitimlerimizi sene içine yaymayı hedefliyoruz. Böylelikle ürün ile ilgili yapılan bir değişikliğin hemen sahaya yansımasını ve bu sayede müşterilerimize doğru bilgiler aktarmayı amaçlıyoruz” dedi. Türk Nippon Sigorta için acente satış kanalının önemine de vurgu yapan Pamukçu,” Verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için çok önemli. Şirket olarak, klasik uygulamalarının dışında, acentelerimize farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm teknolojik projelerle, aynı zamanda acentelerin hayatını kolaylaştırmayı düzenlediğimiz kampanyalarla da acentelerimizin motivasyonunu artırarak ek kazanımlar sağlamalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER DE SÜRÜYOR

Türk Nippon Sigorta çalışanlarına yaptığı sürprizlerle çalışan motivasyonu ön planda tutmaya devam ediyor. Genel müdürlük binasında gerçekleştirilen waffle organizasyonu ile çalışanlar yoğun iş temposundan az da olsa uzaklaşarak keyifli dakikalar geçirdi. Şirket içinde gerçekleştirilen bu tip organizasyonlar ile çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlayan Türk Nippon Sigorta sene içinde yapacağı diğer etkinlikler çalışanlar arasında merak uyandırıyor.

Personel memnuniyeti ve motivasyonunun en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Türk Pamukçu, çalışanlarımız bizim en değerli hazinemiz. Onların motivasyonunu en üst seviyede tutmak için şirket içi etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin kapsamı çok geniş. Personelimizin ilgi duyduğu, sevdiği alanlara göre bu etkinlikleri planlıyoruz. Sigorta sektörü hedef ve satış odaklı bir sektör. Yıl içerisinde hedeflerimize koşarken bir yandan da çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonlarını artırmak bizim için oldukça önemli” dedi.