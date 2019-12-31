Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle sağlık sorunu yaşayan pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki eczaneler bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi? İşte detaylar...

ECZANELER YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Eczaneler yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler kapalı olacak.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN