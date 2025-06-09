Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?

Bugün hastane ve eczaneler açık olup olmadığı soruları en çok sorulan sorulardan biri oldu. Doktora gidecek veya randevu alacak olan vatandaşlar bir yandan da eczane ve hastanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane var mı?