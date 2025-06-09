Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?
Kurban Bayramı dolasıyla pek çok kurum kapalı oluyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler ise bugün eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?
Bugün hastane ve eczaneler açık olup olmadığı soruları en çok sorulan sorulardan biri oldu. Doktora gidecek veya randevu alacak olan vatandaşlar bir yandan da eczane ve hastanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane var mı?
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber “ TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama” ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda “Haritada Göster” seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
BAYRAM TATİLİNDE NERELER KAPALI?
Okullar, üniversiteler, kreşler, anaokulları gibi eğitim kurumları bayram tatilinde kapalı oluyor. Özel ve kamu bankaları, borsa, noterler de benzer şekilde hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşlarından olan aile sağlığı merkezleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor. Hastanelerin ise acil servisleri 7-24 açık oluyor.