Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem Parkı ve voleybol sahası açıldı - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem Parkı ve voleybol sahası açıldı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem'in isminin verildiği park ile voleybol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eda Erdem Parkı' açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ataşehir'de düzenlenen açılış törenine Eda Erdem'in yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik katıldı.

        Vatandaşların da yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gösterdiği törende açıklamalarda bulunan Eda Erdem, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 16 yıldır yaşadığım Ataşehir'de hem de Atatürk Mahallesi'nde adımın bir parka verilmesi, benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşmak noktaları. Umarım ki bu park da böyle bir alan olacak ve sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Yetişen bu yeni nesil, kazandıkları bu motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum. Parkımızın İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Eda Erdem'in başarılı sporcu olmasının yanı sıra büyük bir lider olduğunu vurgulayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu parka gururumuz ve evladımız, Türk voleyboluna kaptanlık ve liderlik yapan Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        ONURSAL ADIGÜZEL: ATAŞEHİR'İMİZ İÇİN TARİHE GEÇECEK BİR AÇILIŞ

        Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Eda Erdem'in mücadeleci ruhunun adını verdikleri parkta her zaman yaşayacağını kaydetti.

        Milli voleybolcunun adını park ile voleybol sahasına vermekten dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını paylaşan Adıgüzel, "Ataşehir'imiz için tarihe geçecek bir açılış yapıyoruz. Bu heyecanı anlamlı kılan bir diğer nokta, Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşaması. Eda Erdem, sadece başarılı bir sporcu değil. Disiplini ve çalışkanlığı tüm gençlere örnek olan ve ülkemize defalarca gurur yaşatan bir lider. Eda Erdem'den aldıkları ilhamla spor yapan tüm Ataşehirli gençlere bu parkı ve voleybol sahasını armağan etmek istiyoruz. Eda Erdem'in mücadeleci ruhu bu parkta her zaman var olacak. Gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek." değerlendirmesinde bulundu.

        DANIELE SANTARELLI: EDA ÇOK İYİ KAPTAN VE ROL MODEL

        Eda Erdem'in isminin verildiği park ve voleybol sahasının açılışına katılmaktan gurur duyduğunu dile getiren A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, "Çok mutluyum. Bu, Eda için küçük bir hediye. Eda, çok iyi bir kaptan ve rol model. Gelecekte profesyonel bir oyuncu için rol model örneği vermem gerekirse Eda Erdem bunların başında gelir. Eda ile gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

        PELİN ÇELİK: EDA GENÇ KIZLARA VE TÜRK SPORUNA ÖRNEK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik, Eda Erdem'in sahip olduğu her şeyi fazlasıyla hak ettiğini aktararak, "Eda'nın genç kızlara ve Türk sporuna örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Umuyorum ki Eda'nın ismiyle bu parkta nice küçük çocuklar hayallerinin peşinden koşarlar ve hayallerine ulaşırlar." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Eda Erdem, Onursal Adıgüzel ile voleybol sahasını gezdi ve çocuklarla bir araya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?