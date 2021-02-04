La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Eden Hazard bir kez daha sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı oyuncu sol ön rektus kasından sakatlandı. Yıldız futbolcu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Bonuslarla birlikte bonservis bedeli 150 milyon Euro'ya kadar yükselen Eden Hazard, fast food zinciri Burger King tarafından trollend. İspanya'da yayın yapan El Chiringuito, Hazard'ın antrenmana çıkmaması haberini 'Neden?' olarak paylaşırken Burger King'in İspanyolca Twitter hesabı bunu alıntılayarak "Burger King'te 2x1 menü yiyor" ifadelerini kullandı.