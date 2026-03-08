Canlı
        Ederson cezalı duruma düştü - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson cezalı duruma düştü

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Ederson cezalı duruma düştü!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaştı.

        Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı kaleci Ederson, ilk yarının bitiminde hakem Oğuzhan Çakır’a itirazda bulununca sarı kart gördü. Ederson, bu kartla cezalı duruma düştü.

        Brezilyalı kaleci, gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

        Ederson, bu sezon Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, 19 maçta da kaleyi korudu.

