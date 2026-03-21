Ederson ailesiyle birlikte Kapadokya'da
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, milli arayı fırsat bilerek ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gitti
Giriş: 21.03.2026 - 22:30
Ederson Moraes, 2026 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek üzere ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gitti.
2014 yılında sosyal medya fenomeni Lais Moraes ile evlenen Ederson, bu seyahatte ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirdi.
Çifte bu tatilde çocukları Yasmin, Henrique ve Laura da eşlik etti.
Peribacalarını ve tarihi mağaraları gezen Moraes ailesi, bölgenin simgesi haline gelen çömlekçi atölyelerini de ziyaret etti.
Yılkı atlarına da binen çift, civar bölgeyi dolaştı.
Tecrübeli file bekçisi, fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından "Aile tatili" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.