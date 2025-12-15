Ederson: Takıma yardım etmek için sahadayım

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIMA YARDIM ETMEK İÇİN SAHADAYIM" Maç sonu, "Kendi performansını nasıl görüyorsun?" sorusuna Ederson, "Ben her zaman takıma yardım etmek için sahadayım." yanıtını verdi.

"TALISCA'YI KUTLARIM" Talisca'yı kutlayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.