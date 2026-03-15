        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ederson'un eşi Lais Moraes: Tehdit ve hakaret mesajları alıyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson'un eşi Lais Moraes: Tehdit ve hakaret mesajları alıyorum

        Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Brezilyalı file bekçisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyadan hakaret, saldırı ve tehdit mesajları aldığını söyledi.

        Giriş: 15.03.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin Sambacı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyadan kendisine tehdit mesajları aldığını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından Türkçe açıklama yayınlayan Moraes, bunları yapanın rakip takım taraftarı olmadığını dile getirdi. Moraes'in açıklaması şu şekilde...

        Bana neden artık Türkçe yazmadığımı, böylece herkesin ne dediğimi anlayabileceğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzüyor.

        "HAKARET, SALDIRI HATTA TEHDİT MESAJI ALDIM"

        Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü.

        "RAKİP TAKIM TARAFTARI DEĞİLLER"

        Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi.

        Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ve evet, bu mesajların bazıları daha önce destek mesajı gönderen kişilerden geliyor. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirlerdi.

        Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu sadece ne söylediğini bilmeyen çocuklar da değil. Çoğu zaman ne söylediğinin farkında olan yetişkinler.

        "SAYGIZLIĞI KABUL ETMEM"

        Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir.

        "YÜKÜNÜ TAŞIYAMAM"

        Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim.

