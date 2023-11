Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız

Fenerbahçe´nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, kulüp televizyonunda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Sezon değerlendirmesi yapan Bosna-Hersekli golcü, kişisel performansına, takım performansına ve milli ara sonrası yoğun maç takvimine değindi.

"BİZİM İÇİN BU, OYUNUN BİR PARÇASI VE OYNAYACAĞIMIZ HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Milli ara sonrası yoğun maç takvime değinen Dzeko, "Yoğun takvim işimizin bir parçası, büyük takımların bir parçası. Büyük takımlar her maçı kazanmak için oynarlar ve Avrupa´da da mücadele ederler. Bu sebeple 3 veya 4 gün sonra bir maç daha oynamanız gerekir. Buna alışkın oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu, oyunun bir parçası ve oynayacağımız her maç bizim için önemli. Şimdi Konferans Ligi´nde grup aşamasının sonuna geldik. Önümüzde 2 maç var ve grubu birinci sırada bitirmek bizim için çok önemli çünkü ilk sırada bitirdiğimiz zaman şubat ya da mart ayı geldiğinde bir tur atlamış, dolayısıyla 2 maç eksik oynamış oluyorsunuz. Az maç yapmak her zaman daha iyidir. Ligde de oynadığımız her maç çok önemli. Rakip fark etmeksiniz her maç 3 puan. Dolayısıyla oynayacağımız her maç çok önemli" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR İÇERİYE BAZI NEGATİF DURUMLAR SOKMAYA ÇALIŞABİLİRLER AMA ÜSTESİNDEN GELMEYİ BİLMELİYİZ"

Takımdaki atmosferle ilgilide düşüncelerini paylaşan tecrübeli santrfor, "Şu anda takımımızda güzel bir atmosfer var. Takım kazandığı zaman insanların dışarıdan negatif şeyler yaratmaya çalışması normaldir. Bence bundan daha büyüğüz. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Belirtmiş olduğum gibi insanlar içeriye bazı negatif durumlar sokmaya çalışabilirler ama biz büyük bir takımsak bunun üstesinden gelmeyi bilmeliyiz, bunu dışarıya itebilmeliyiz. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burası çok büyük ve geleneksel bir kulüp. Büyük oyuncularımız var. Evet, kadroda eksik oyuncularımız oldu ama onların yerini dolduracak, onlar olmadığında takıma yardım edecek çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Takım içerisinde yeterli çözümümüz var. Uzun bir yol ama maç maç, adım adım bakıyoruz. Şu anda pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.