Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrıldı - Kasımpaşa Haberleri

        Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrıldı

        Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko ile Kasımpaşa'nın yıldız orta sahası Haris Hajradinovic, Dünya Kupası elemelerinde Romanya ve Güney Kıbrıs'la karşılaşacak olan Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 21:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet!
        ABONE OL

        Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 21 Mart'ta Romanya, 24 Mart'ta Güney Kıbrıs ile karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesi Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko ile Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic de listede yer aldı.

        Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        "Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Jusuf Gazibegovic, Nikola Katic, Adrian Leon Barisic, Ermin Bicakcic, Stjepan Radeljic, Tarik Muharemovic, Benjamin Tahirovic, Dario Saric, Ivan Sunjic, Haris Hajradinovic, Dzenic Burnic, Ivan Basic, Amar Memic, Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma