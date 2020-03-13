UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca, "Önemli bir maç kazandık. Kazandık, avantajlıyız. İnşallah böyle dolu statta çeyrek final oynayacağız" diye konuştu.

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Statta her takım taraftarının gelmesiyle ilgili olarak Visca, "Güzel bir şey oldu. Herkese teşekkür etmek lazım. Herkes destek için geldi. Ben de tekrarlayacağım, herkese teşekkürler. Biz de deplasmanda savaşacağız. İnşallah çeyrek finalde stat daha dolu olacak. İnşallah çeyrek finale gideceğiz" şeklinde konuştu.

Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, “Zor bir maç. Trabzon da bu sene iyi gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. İyi bir maç, derbi gibi olacak. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Pazar da öyle bir maç olacak. Zor bir maç ama biz de iyi bir takımız. Oraya 3 puan için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN KORKMUYORUM"

Koronavirüs tehlikesi hakkında da konuşan Visca, "Ben bunu hiç düşünmüyorum. Türkiye’de burada herkese çok inanıyorum. İnşallah burada ciddi bir şey olmayacak. Ben de iyi hissediyorum. Gerçekten korkmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’da takımın en golcü futbolcusu olduğunun hatırlatılması üzerine Bosna Hersekli oyuncu, “Güzel bir şey ama çeyrek finalde oynamak istiyorum” dedi.