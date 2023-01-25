Edirne'de ciğercilerden zam yapmama kararı

İHA

Market fiyatları, giyim ve beyaz eşya derken Edirne’de gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyat sınırı getirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı en fazla 120 lira olabilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğerciler de fiyat farklılığı görülse de 120 liranın üzerinde satış yapan yok. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 90 liradan satma kararı aldı.

'VATANDAŞI ZORLAMANIN ANLAMI YOK'

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, “120 liralık bir fiyat belirlendi ama bu fiyata satma zorunluluğu konulmadı. Her esnaf kendine göre bazı sebepleriyle 90, 100 ve 120 liradan satıyor. Biz 90 lira kararı belirledik. Kendimizi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek ve vatandaşımızın yanında olmak lazım. Fiyatları çok yüksek tutarak vatandaşı zorlamanın bir anlamı yok, bu ciğeri herkes yesin” dedi.

Ciğerci esnafı Serkan Ersen, “Tarifemiz 120 lira satışımız 90 lira. Halkımız, esnafımız uygun fiyattan ciğer yesin ve ekonomik canlılık olsun diye bu fiyattan satıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir ciğerci restoranının sorumlusu Mesut Can da, “Çok kazanacağımıza az kazanıyoruz, bir şekilde ortasını bulmaya çalışıyoruz” dedi.