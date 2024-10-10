Edirne ve Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de de güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz yolundaki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

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