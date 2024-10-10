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        Edirne ve Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:23
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        Edirne ve Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz yolundaki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü C.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Edirne'de de güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

        Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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