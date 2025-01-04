TÜ'de Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Meslek Yüksekokulları akreditasyon sürecini tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yıl başlayan Meslek Yüksekokullarının akreditasyon çalışmalarına TÜ de dahil oldu.

Geçen yıl 4 Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 7 program akreditasyon başvurusu gerçekleştirdi.

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından yapılan incelemelerde başvuran programlardan 6'sı akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Ameliyathane Hizmetleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları 4 yıllık, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan İlk ve Acil Yardım Programı, Havsa Meslek Yüksekokulu’ndan Lojistik Programı ve Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Makine Programı 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.